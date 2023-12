Podnebni vrh resnice

V nadaljevanju preberite:

Letos so pozivi, da mora končni dogovor na Cop28 vključevati odpravo fosilnih goriv z jasno časovnico, resnejši kot kadarkoli prej. Časa za ukrepanje in preprečitev nepopravljivih posledic podnebnih sprememb je še manj kot šest let, opozarja znanost. A že danes se zdi, da je človeštvo zaplulo v neznane vode. Vrstijo se ekstremni vremenski dogodki, ki so bili napovedani šele za sredino ali konec stoletja. Vojne so večinoma posledica podnebnega zloma.

A nič ne pomaga. Letošnji podnebni konferenci predseduje država, ki rešitve vidi v prehodu na obnovljive vire energije ob hkratni uporabi fosilnih goriv, dokler bo povpraševanje po njih. Za pogajalsko mizo je povabila fosilno industrijo, ki daje lažne zelene zaveze za razogljičenje. Poleg tega na konferenco ni bilo najvišjih predstavnikov držav, ki so največje onesnaževalke s toplogrednimi plini, Združenih držav Amerike in Kitajske. Le kaj pomembnejšega od reševanja podnebne krize imata Biden in Xi početi?