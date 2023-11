Poenostavitve in razlike

V članku lahko preberete:

Ko skušamo razumeti neskončno zapletenost resničnosti, se lahko s svetom soočimo na dva načina. Prvi je, da vse skupaj do konca poenostavimo, najdemo skupne imenovalce in lastnemu razmišljanju dovolimo, da telovadi s poenostavitvijo. Zlasti če gre za nove, slabo razumljene pojave, je poenostavitev orodje, ki omogoča mentalno obdelavo neznosne zapletenosti.

Tega, da razmišljanje temelji na poenostavitvi, se moramo zavedati od prvega soočenja z realnostjo. Svet namreč ni enostaven. Obupno zapleten je. Pri poskusu, da bi ga razumeli, ne gre zgolj za to, da najdemo skupne imenovalce. Gre tudi za to, da najdemo razlike. Opisovanje realnosti je gugalnica, ki niha od drastične poenostavitve na eni strani do iskanja razlik na drugi – in nazaj.