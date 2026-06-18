Poezija in branje se morata vrniti v družbo

Odrinjenost poezije prihaja in vztraja ob spremstvu večanja problema bralne pismenosti.

Slovenščina je kot ustvarjena za poezijo s svojo dvojino, spevnostjo, če malce posladkamo, se ji pozna, da je dolgo kljubovala velikim jezikom in grožnji izbrisa prav s pomočjo pisateljev in pesnikov ter njihovih peres. Težko si predstavljamo proslave ob državnih praznikih brez poezije, navadno katerega od klasikov, najraje Prešerna ali Kosovela. Poezija ima pri nas globoke korenine in še vedno jo tudi izdatno ustvarjamo. Pesnik in urednik Gregor Podlogar je razkril, da letno izdamo približno 300 pesniških zbirk, kar je skoraj ena na dan. To daje vtis, da je poezija močno prisotna v našem vsakdanjem življenju, a je resnica obratna, že lep čas je odrinjena na rob. Redko jo beremo, še redkeje kupujemo. Pesniki in pesnice so slabo plačani, tudi priložnosti za zaslužek je zanje ...