Pogled v drobovje nedotakljivih

Računsko sodišče je ta teden objavilo del poročila o poslovanju Banke Slovenije, in sicer za leti 2017 in 2018. Poročilo je pomembno iz dveh razlogov: prvič zato, ker so državni revizorji sploh prvič dobili vpogled v drobovje Banke Slovenije, in drugič zato, ker se je izkazalo, da poslovanje ustanove, ki kot regulator bedi nad našim bančnim sistemom, sama še zdaleč ni poslovala vzorno, zato ji je računsko sodišče izreklo negativno oceno, odgovorne v tem obdobju – nekdanjega guvernerja Boštjana Jazbeca in viceguvernerja Primoža Dolenca – pa naznanilo policiji zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Državni ...