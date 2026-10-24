Pohlep ne vodi do milijonov, ampak na policijo

Slovenci prihranke pogosto kopičijo na bančnih računih, kjer ne prejemajo obresti in jih načenja inflacija, na drugi strani pa so tisti, ki se jim ob visokih obljubljenih donosih zasvetijo oči, namesto da bi se jim oglasili alarmi. Če je nekaj slišati predobro, da bi bilo res, pogosto tudi je. Na Celjskem organi pregona preiskujejo primer investicijske sheme, povezane s kriptovalutami, v kateri naj bi izpuhtelo najmanj 50 milijonov evrov. Koliko razočaranih vlagateljev je namesto visokih donosov ostalo brez prihrankov, za zdaj ni znano. Verjetno tudi nikoli ne bo, saj bo kakšen od njih svojo naivnost gotovo raje zamolčal. Dobro znane so tudi telefonske kriptoprevare, ko Slovenke in Slovence, tudi tiste, ki nikoli niso trgovali s kriptovalutami, prepričajo, da jih na »pozabljenem« ...