Poklon vsem, ki pomagajo

Vzhod Slovenije je prizadelo sneženje, težak sneg je polomil daljnovode in približno 70.000 ljudi je ostalo brez električne energije. Posamezniki, podjetja, kmetije, celotna naselja.

Izpadi elektrike v mojem otroštvu niso bili nič posebnega, doma smo zakurili v peči, edina skrb je bila, da zamrzovalna skrinja ne bi predolgo ostala brez elektrike. Toda časi so se spremenili, elektrika napaja vse in izpad ima precej hujše posledice, kot jih je imel nekoč.

Če ni elektrike, ki napaja telefonski ojačevalec signala, se hitro lahko zgodi komunikacijski mrk. Če se hiša greje na toplotno črpalko, je toplotna črpalka brez elektrike zgolj neuporabna škatla. V modernih hišah ne moreš niti zakuriti, zato so stiske ob izpadih lahko velike in ljudi zebe. Marsikdo dela od doma, in če elektrike ni, pač ne moreš delati.

V takšnih okoliščinah se je treba zahvaliti in pokloniti vsem, ki so pomagali, da je sistem začel delovati. Nazadnje je na terenu delalo več kot 60 ekip iz Elektra Maribor in drugih elektrodistribucijskih podjetij. Posledice seveda niso odpravljene, popravilo poškodovane infrastrukture bo trajalo več tednov, morda mesecev.

Ali lahko kot država kaj naredimo, da bi bil odpornejši na takšne vremenske pojave? Edina rešitev, ki se je izluščila med sanacijo stanja, je, da se daljnovodi spravijo pod zemljo. To je seveda dražji način, ki pa ga v Sloveniji uporabljajo na območju Elektra Gorenjska.

Ujma pa je pokazala še nekaj, in sicer da investicija v agregat za proizvodnjo elektrike za lastne potrebe sploh ni slaba naložba. Ti so v zadnjih letih ob nesrečah zelo iskani in uporabni.