Najboljši slovenski odgovor na kaos v svetu je utrjevanje svoje »svilne« poti

»To, kar nekateri kitajski in ruski logistični strategi ponujajo Evropi pod pojmom polarne svilne poti, je utopija,« je na kratko odrezal pomorščak, ki je kot prvi častnik palube že plul po Severnem morju in ostal z ladjo ujet v ledu. »Morali smo čakati na ledolomilec, negotovost je bila izredna, tega današnje logistične verige ne prenesejo. Danes morajo ladje skoraj do dneva natančno pripeljati kontejner v pristanišče, logistična veriga pa ga mora prav tako do dneva natančno pripeljati do tovarne, sicer se proizvodnja s 6000 zaposlenimi ustavi. Ne gre niti tako, da bi ladje štiri ali pet mesecev plule po eni poti, pozimi pa bi se z blagom preusmerile na južno pot. Takih poslov ne bo sklepal noben resen logist,« pojasni menedžer, ki ima morje in z njim povezane posle v levem ...