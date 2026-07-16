(KOMENTAR) Zakaj ima kultura poleti še večji potencial

Kulturno dogajanje se v poletnih mesecih iz dvoran preseli na prosto, na trge in ulice, v parke in vrtove, na dvorišča in obzidja, celo na vodo. Nabor načinov izvedbe se nenadoma razširi, dopušča več manevrskega prostora in kreativnih rešitev. Da bi se organizatorji izognili izgubam in škodi, ki so jim zaradi nepredvidljivosti in tveganj izpostavljeni dogodki na prostem, zahtevajo tudi toliko več spretnosti in iznajdljivosti pri pripravi na neugodne, sploh vremenske scenarije. Namesto da bi se umirilo, upočasnilo, kot si želimo zase, poleti kulturno življenje dobi nov zagon. Ne le v mestih, kjer si predstavljamo, da bi to moralo biti ves čas samoumevno, ampak tudi v manjših krajih, kjer to pogosto pogrešamo. Ponekod je pestro skoraj vse poletje, drugod se živahnejši utrip pojavi hipno, ...