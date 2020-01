Politična stava Sebastiana Kurza

Preden je rožljanje z orožjem na Bližnjem vzhodu zasenčilo vse druge novice iz tujine, je za majhno politično senzacijo poskrbela novica iz bližnjega sosedstva. Avstrija je po jesenskih volitvah, ki so potekale v znamenju afere Ibiza, končno dobila novo vlado. Oblikovanje črno-zelene koalicije, ki bo v parlamentu imela udobno večino, za poznavalce avstrijske politike ni posebno presenečenje, vendar je kljub temu pomemben simbolni premik ob vstopu v novo desetletje.Premier Sebastian Kurz, ki je zaradi paktiranja s svobodnjaki veljal za bête noire evropskega liberalnega javnega mnenja, je postal prvi voditelj pomembne evropske ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.