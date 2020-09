Politični oportunizem brez kančka empatije

Pred dvema tednoma je do tal pogorelo begunsko taborišče Moria na Lezbosu, simbol propadle evropske (proti)begunske in (proti)migrantske politike, ki je vzhodne egejske otoke (Lezbos, Samos, Hios, Kos, Leros) na pogon rasizma, političnega oportunizma in pomanjkanja kakršnekoli solidarnosti spremenila v deponijo človeške tragedije in – kazensko kolonijo za nedolžne. Tako za ljudi na begu pred vojnami, revščino, nasiljem, totalitarnimi režimi in posledicami podnebne krize kot za lokalno prebivalstvo, ki ga je Bruselj – z uslužnimi podizvajalci v Atenah – s svojim nekompetentnim upravljanjem z begunskim vprašanjem žrtvoval na ...