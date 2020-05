Politično na strokovna vprašanja

Politična odločitev na dopisni seji vlade o preklicu epidemije in odprtju meja poraja več pomislekov kot veselja. V zadnjih dneh so strokovnjaki, vključno z vodjo posvetovalne skupine na ministrstvu za zdravje Bojano Beović in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ocenjevali, da še ni čas za razglasitev konca epidemije. Če je preklic epidemije samo formalnost in ukrepi ostajajo, kot pravi Beovićeva, več skrbi povzroča odprtje meja za državljane Evropske unije.Pogrešamo strokovno utemeljene argumente pred tako pomembnim korakom. Ni prvič, da je politika povozila stroko. Težavo imamo, ko politika ne sliši zdravnikov v ...