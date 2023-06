Politike končno dajejo prednost trajnosti

V nadaljevanju preberite:

Vse evropske politike, od zelenega dogovora in okrevanja po epidemiji do predpisov za ustavitev dobave ruskih energentov, so se končno zložile do te mere, da trajnostno poslovanje podjetij v resnici postaja konkurenčna prednost. Za slovensko izvozno naravnano gospodarstvo je to še posebej pomembno in priložnost, zlasti za tiste, ki so v pravih partnerstvih.