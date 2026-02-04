Pometimo vsak pred svojim pragom

»Ta trenutek včeraj je bil pomembna politična prelomnica, v kateri levi analitiki mislijo, da so konsolidirali svoje volilno telo. Katero volilno telo? Tisto, ki ga prepričujejo o nekakšni neobstoječi fašizaciji na Hrvaškem leta 2026. Koliko je takih ljudi? Koga o tem lahko prepričate?« Kdor ne spremlja dogajanja na Hrvaškem, besed iz navednic ne bi pripisal komentarju premiera na slavnostnem sprejemu uspešnih športnikov. Politično močnega premiera gospodarsko uspešne Hrvaške Andreja Plenkovića so zasuli z očitki, ker je v nasprotju z odločitvijo mestne oblasti soorganiziral slavnostni sprejem za rokometno reprezentanco, ki je na evropskem prvenstvu osvojila bronasto medaljo in si je zaželela, da jim na sprejemu poje Marko Perković Thompson.

Pevec domoljubnih pesmi, ki se rad spogleduje z ustaštvom, je nedvomno najbolj priljubljeni umetnik na Hrvaškem, predvsem med desničarskim in navijaškim občinstvom.