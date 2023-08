Poplave odnesle sanjsko sezono

Tekst o vplivu vremena na prihodnjo usodo turistične industrije za zadnjo Sobotno prilogo Dela je šele prispel v tiskarno in se tam prelival na papir, ko je ujma v Sloveniji znova pokazala svoje zobe s kataklizmičnimi posledicami, kakršnih v deželi na sončni strani Alp ne pomnimo. Podobe poplavljenih in opustošenih krajev so obkrožile svet. A čeprav so stoletne vode na srečo prizadele le del države, je bila v očeh tujcev poplavljena celotna dežela. Tak vtis ima na vrhuncu poletne sezone lahko uničujoč vpliv na turizem, ki se je že večkrat izkazal za plaho ptico. Zato ne preseneča, da turistični ponudniki že prejemajo odpovedi zlasti tujih gostov.

Že sredi julija se je nakazovalo, da bi vsakodnevna neurja, vetrolomi in druge posledice ujm lahko nekoliko skvarili pričakovano turistično statistiko, a zadnje poplave so skoraj zagotovo dokončno odplaknile sanje o novi rekordni sezoni. Ne le da nekateri prizadeti kampi in drugi turistični ponudniki morda letos sploh ne bodo mogli sprejeti gostov, da številne gorske koče zaradi zaprtih poti nimajo obiskovalcev ali ne delajo, ampak se z odpovedmi srečujejo tudi tam, kjer sploh ni bilo večjih vremenskih težav.

»Trenutno težko rečem, kakšni bodo vplivi, saj se gosti na takšne dogodke različno odzivajo, gotovo pa se bo to poznalo na avgustovskem obisku,« pravi direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak. Posledice utegnejo biti toliko večje, ker gre za enega turistično najdonosnejših mesecev, kar pomeni, da vsak manjši odstotek obiska prinaša občuten izpad.

V blaženje škode se je že prejšnji poplavni konec tedna vključila STO, ki poskuša po svojih različnih komunikacijskih kanalih zloščiti podobo Slovenije kot poplavljene dežele ter jo predstaviti kot varno in prijetno destinacijo za dopustovanje. Vendar to ne bo dovolj. V dneh, ko so tuji žarometi še usmerjeni v Slovenijo in nas obiskujejo visoki predstavniki Bruslja, bi moral goste k dopustovanju v naši državi povabiti tudi naš politični vrh. K sanaciji namreč ne sodita le razdeljevanje različnih pomoči in popravljanje cest, ampak tudi preprečevanje nastajanja novih škod.