Popoln izbris Palestine in Palestincev

V nadaljevanju preberite:

Ameriški zunanji minister Antony Blinken je na obisku v Izraelu in Palestini deloval kot človek, ki je dogajanju na območju nehal slediti pred najmanj desetimi, realistično pa pred triindvajsetimi leti (pogajanja v Camp Davidu).

Na srečanju s predstavniki najbolj skrajno desne in rasistične vlade v izraelski 75-letni zgodovini, je Blinken po tednu krvavih dogodkov in napetosti, posledic sistematične izraelske politike apartheida, govoril o – rešitvi dveh držav. Besedni zvezi brez kakršnekoli vsebine, ki je že več let skrajno plehka zunanjepolitična šala.

Ne le to. Blinken je, v posmeh krutim dejstvom in popolnemu izbrisu Palestine in Palestincev z geopolitičnih zemljevidov, pri katerem so ob Združenih državah (in z njimi: Abrahamov dogovor) pomembno vlogo imele tudi številne arabske države, ob koncu obiska sestavil tudi izjavo, ki bi bila težko bolj skregana z resnico.