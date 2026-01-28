Popolni prikaz (ne)vrednosti človeškega življenja

Izraelske genocidne oblasti so večkrat obljubile, da bodo takoj, ko se zadnji talec vrne domov, odprle že 21 mesecev zaprt mejni prehod Rafa z Egiptom, življenjsko žilo Gaze. To se še ni zgodilo, pa bi se skladno z dogovorom o prekinitvi ognja moralo. Toda prekinitev ognja, ki jo je okupacijska vojska v treh mesecih in pol prekršila več kot 1300-krat, je bila napisana po izraelskih notah; enako velja za »mirovni načrt«.

Ta bi že moral biti v drugi fazi. A na terenu, kjer še vedno vladajo strahotne razmere, še zdaleč ni tako – s sistematičnim rušenjem preostale infrastrukture in zasedanjem ozemlja (Izrael v celoti nadzoruje 60 odstotkov Gaze) ter nadaljnjimi napadi se genocid ob hudem osipu mednarodne pozornosti in odsotnosti kakršnihkoli sankcij za ključne akterje najhujšega zločina proti človečnosti našega časa namreč nadaljuje. Vse drugo so odvračalni šumi.

Včeraj je minilo 81 let od osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz - Birkenau in s tem konca holokavsta.