Poleti leta 1932 se je v Nemčiji volilna kampanja končala s streli. V weimarski republiki, nekaj let pred Hitlerjevim prevzemom oblasti, ni šlo za argumentiran spopad programov ali idej, ampak predvsem za primitiven obračun na ulicah, s pestmi, noži in strelnim orožjem. Nacionalsocialisti, komunisti in republikanske paravojaške skupine so se spopadali na shodih in pred volišči. Pred volitvami v nemški parlament 31. julija 1932 je bilo nasilje tako silovito, da so zgodovinarji kampanjo označili za eno najbolj krvavih v zgodovini weimarske republike. Samo na volilni dan je umrlo 12 ljudi. Politično nasilje, ustrahovanje in obračunavanje so bili del vsakdana, demokratični proces pa vse prej kot varen prostor za svobodno odločanje. Volilni molk se je skozi zgodovino uveljavil tudi kot ...