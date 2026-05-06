Dostojne bivanjske razmere v zaporu niso nagrada za kaznivo dejanje

Slovenija je bila zaradi neustreznih razmer v zaporih, ki so posledica kronične prezasedenosti, že večkrat pod drobnogledom evropskih institucij. Zato bi morali odprtje moškega zapora v Dobrunjah razumeti predvsem kot popravljanje dolgoletnih sistemskih napak, ne kot razkošen projekt, kot se ga pogosto predstavlja v javnosti. Že več let poslušamo, da slovenski zaporski sistem poka po šivih (problematičen je bil zlasti ljubljanski na Povšetovi), a se ob rešitvah vedno znova zatakne pri populizmu. Očitki, da gre za hotel za zapornike, so preprosto zgrešeni. Ne gre za razkošje, ampak za normalizacijo razmer, ki so bile dolgo pod vsakim standardom. Ključna poanta je preprosta. Dostojne bivanjske razmere niso nagrada za kaznivo dejanje, ampak temelj za to, da se človek po prestani kazni ...