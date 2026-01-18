Popuščanje Trumpu se ni obneslo

Evropski uniji se račun ni izšel. Ursula von der Leyen je lani poleti s podporo v državah članicah na čelu z Nemčijo v trgovinskih pogajanjih z Donaldom Trumpom privolila v veliko popuščanje. V ozadju je bilo pričakovanje, da bosta po kaotičnih mesecih Trumpove carinske vojne le zavladali stabilnost in predvidljivost, tako za podjetja kot za državljane.

Gotovo je, da bodo v novih okoliščinah v evropskem parlamentu odložili sprejemanje odprave carin na vse ameriške industrijske izdelke. EU ima kot odziv na nove Trumpove grožnje še na razpolago nov instrument zaščite proti gospodarski prisili, s katero želijo tretje države doseči politične cilje.