    PREMIUM   D+   |   Komentarji

    Popuščanje Trumpu se ni obneslo

    Samo če bo EU postala strateško avtonomna, se bo lahko rešila iz vse bolj neprijetnega ameriškega primeža.
    Unija si kljub izkušnji s Trumpom iz prvega mandata v minulih letih ni dovolj prizadevala, da bi bila bolj suverena v odnosih z ZDA. FOTO: Alexander Drago/Reuters
    Unija si kljub izkušnji s Trumpom iz prvega mandata v minulih letih ni dovolj prizadevala, da bi bila bolj suverena v odnosih z ZDA. FOTO: Alexander Drago/Reuters
    Peter Žerjavič
    18. 1. 2026 | 19:11
    Evropski uniji se račun ni izšel. Ursula von der Leyen je lani poleti s podporo v državah članicah na čelu z Nemčijo v trgovinskih pogajanjih z Donaldom Trumpom privolila v veliko popuščanje. V ozadju je bilo pričakovanje, da bosta po kaotičnih mesecih Trumpove carinske vojne le zavladali stabilnost in predvidljivost, tako za podjetja kot za državljane.

    Gotovo je, da bodo v novih okoliščinah v evropskem parlamentu odložili sprejemanje odprave carin na vse ameriške industrijske izdelke. EU ima kot odziv na nove Trumpove grožnje še na razpolago nov instrument zaščite proti gospodarski prisili, s katero želijo tretje države doseči politične cilje.

    Donald Trump, ZDA, carine, Evropska unija, Ursula von der Leyen, Strateška avtonomija, Grenlandija, Arktika

