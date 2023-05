Popust, prosim

V nadaljevanju preberite:

Ste med tistimi potrošniki, ki so leto ali več čakali na avtomobil? Ste gradili, pa niste dobili armaturnega železa? Ali pa je vaše načrte za večjo rekreacijo skazilo pomanjkanje koles? Danes je precej večja verjetnost, da tovrstnih težav ne boste imeli. Zaloge trgovcev so večinoma polne, dobavne verige so se spet vzpostavile, dobavni roki so se celo vrnili na predpandemično raven.