Portoroška razglednica premiera Roberta Goloba

Vrh skupine evropskih mediteranskih držav MED9 vlada Roberta Goloba napoveduje kot enega največjih zunanjepolitičnih dogodkov v Sloveniji sploh. Pridevnik največji je vsaj nekoliko pretiran, je pa mogoče reči, da je portoroški vrh MED9 največji zunanjepolitični dogodek v času vlade Roberta Goloba, ki je želel dati zunanjo politiko v predvolilnem letu nekoliko na stran. A sta ga prehitela realnost nove oborožitvene tekme v Evropi in genocid v Gazi.

Grupacija držav MED9 združuje slabo polovico prebivalstva EU, vendar je gospodarska moč deveterice držav nekoliko manjša, znaša približno tretjino BDP celotne EU. Sredozemske države niso jedro odločanja v EU, to se s krepitvijo vojnega gospodarstva EU zdaj seli v weimarski trikotnik.