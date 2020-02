Poskus ostal na ravni iniciative

O čem pri nas najprej razmišlja interesent, ko se pojavi razpis za direktorsko mesto? Nedvomno o tem, ali gre za formalni razpis, kjer je jasno, da bo dosedanji direktor še naprej opravljal funkcijo, ali pa je favorit že vnaprej znan. Če obstaja možnost, da še ni vse odločeno – ponavadi je takšna možnost zgolj teoretična –, začne oseba tuhtati, ali pozna koga na dovolj visokem političnem položaju, ki bi zanj lahko zastavil kakšno dobro besedo, ali pa člana nadzornega sveta, ki bi bil dovolj vpliven, prijazen in ustrežljiv. Če je ta pogoj izpolnjen, se interesent loti pisanja programa, ki mora biti poln zelo učene strokovnjaške terminologije, hkrati pa čim splošnejši in čim bolj neoprijemljiv, nikoli se pač ne ve, kaj odločevalci pričakujejo, zato je treba biti previden.



V kulturnih javnih zavodih ni položaj prav nič drugačen kot v podjetjih ali agencijah v državni lasti. Pravzaprav je sistem tam še precej rigidnejši, neredko na najprestižnejših položajih posamezniki vztrajajo kar nekaj desetletij, nekateri se poslovijo šele z upokojitvijo. Okrog njih se splete mreža osebkov, ki imajo takšne in drugačne interese, predvsem finančne. S tem se ustvari zelo močan lobi, ki se je pripravljen kadarkoli zelo glasno postaviti direktorju v bran, najpogosteje se uporabljajo argumenti o strokovnosti in referencah. Seveda neskončno ponavljanje mandatov vpliva tudi na ravnanje svetov in strokovnih svetov zavodov; ker pri nas, podobno kot v nadzornih svetih podjetij, člani svetov ne delujejo neodvisno, kritično in na distanci, ampak so z vodilnimi kadri praviloma v kolegialnih in prijateljskih odnosih ali pa so celo člani kolektiva, je že vnaprej jasno, komu od kandidatov bodo ob razpisu namenili svoj glas.



Minister za kulturo Zoran Poznič je poskušal vsaj v minimalni meri prekiniti tovrstno prakso. Vendar odzivi dokazujejo, da se nasprotniki nikakor ne nameravajo predati, očitno so uspešno lobirali v stranki Levica, kjer so takoj zagnali vik in krik o ministrovi »kadrovski hobotnici«. Resnici na ljubo se je Poznič zadeve res lotil nekoliko nerodno, kot alternativo nekaterim večnim ali nesposobnim direktorjem oziroma direktoricam je vsiljeval kar kadre z lastnega ministrstva. Prav tako skoraj ni dvoma, da od izbranih pričakuje takšno ali drugačno lojalnost do svoje stranke. Socialni demokrati so očitno prepričani, da imajo nad kadrovanjem v kulturi popoln monopol.



In vendar je Poznič z razblinjanjem občutka nenadomestljivosti in prepričanja o avtomatični ponovni potrditvi funkcije naredil vsaj prvi korak k normalizaciji zadev. Ker so nasprotovanja velika, pravzaprav že kar histerična, in se minister z odstopom vlade poslavlja, bo proces očitno žal ostal zgolj na ravni iniciative. Škoda, če bi se vzorci ravnanja spremenili, bi se za prijavo odločali tudi tisti, ki se jim s prirejenimi razpisi zdaj ne ljubi ukvarjati. In morda bi potem postopno res dobili krog kulturnih menedžerjev, ki jih pri nas menda zelo primanjkuje, prav takšen argument pa uporabljajo tudi zagovorniki statusa quo. Kar je evidentno sprenevedanje, zakaj pa bi se nekdo šolal in se izpopolnjeval na tem področju, če vodilne funkcije v kulturnih ustanovah brez ustrezne politične podpore in lobiranj ostajajo večno nedosegljive.