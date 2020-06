Potencial za boljši svet

V drugo kožo ni mogoče, možno pa je, vsaj tako je treba empatično verjeti v napredni družbi, enkrat za vedno reči ne rasizmu. A da bi se kaj res spremenilo na bolje, so ključna nenehna vzgojno-izobraževalna opozorila človeku, naj se sistemsko humanistično boljša. Vsako inertno uspavanje porodi le negativne odklone in zdrse v stereotipizirano nazadnjaštvo. Si želimo tja, položeni na tla pod trdim policijskim kolenom na vratu?Novinarka in aktivistka Rokhaya Diallo, avtorica knjige Racisme: mode d'emploi (Rasizem, navodila za uporabo), je eno tistih prodornih imen francoske družbe, ki se bije proti temu, da bi bili (nekateri) ...