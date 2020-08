Potrošništvo daje socialno državo

Slovenci se radi zgražamo nad potrošniško družbo, ki jo, tako pravijo, podpihuje grdi kapital. A čeprav ne morem spregledati posameznih anomalij potrošniške družbe, ki se kažejo predvsem v posameznih oblikah odvisnosti, je vendarle prav potrošniška družba tista, ki Sloveniji in večjemu delu demokratičnega sveta omogoča varnost in socialne pravice. Brez polnih trgovin kupcev ne bi imeli bolnišnic, šol in tudi ne pokojnin. Slovenija je lani pobrala več kot 17,2 milijarde evrov davkov in kar 92 odstotkov vseh prihodkov državne blagajne so davčni prilivi (v izračunu sem upošteval neto učinek evropskih sredstev). ...