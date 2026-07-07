Povedni molk stranke SDS glede Branka Grimsa

Dosedanje delovanje nove vlade, sploh pa njenega predsednika Janeza Janše na evropskem in mednarodnem parketu, zaznamuje velika razlika med retoriko in dejanji. Govorijo eno, delajo drugo. Govorijo, da jih zavezuje mednarodno pravo, po drugi strani pa se v praktičnih korakih tesno in brezsramno povezujejo z izraelskim režimom Benjamina Netanjahuja.

Eden od redkih vplivnih članov SDS, pri katerem tega neskladja ni, je evropski poslanec Branko Grims. Kar misli, to odkrito pove in tako tudi deluje. Ker je suverenist tipa AfD, se v evropskem parlamentu pajdaši s skrajnimi desničarji, pripadnost pa jim izkazuje z udeležbo na njihovih dogodkih. Ker se največja politična skupina v evropskem parlamentu, konservativna Evropska ljudska stranka (EPP), obrača po vetru, in ta v Evropi zdaj piha nekoliko stran od Trumpovih ZDA ali Netanjahujevega Izraela, so se odločili, da gostoljubje v svojih vrstah odrečejo enfant terriblu slovenske in zdaj še evropske politike Branko Grimsu.

EPP je bila ustanovljena natanko pred pol stoletja. In Grimsu bo pripadla čast, da bo prvi evropski poslanec, ki bo izključen iz konservativne stranke, ki je bolj kot socialisti ali liberalci oblikovala evropsko politično realnost v zadnjih petdesetih letih. O Grimsovi izključitvi bodo odločali premierno – neposredno z glasovanjem celotne politične skupine.

Molk stranke SDS, kar zadeva Grimsovo izključitev, je nadvse poveden. Razlika v stališčih, če sploh obstaja, med Grimsom in Janšo, ki sam sebe vidi kot proevropsko usmerjenega politika, je bistveno manjša kot razlika med stališči Janševe SDS in po vetru obračajoče se EPP.

SDS je tipična evropska protimigrantska stranka. Nanizajmo dve njihovi tipični izjavi na temo migracij. »Če ne bomo izvedli remigracije, bo Evropa in njena civilizacija v prihodnjih nekaj desetletjih propadla.« »Bliža se konec socialnega turizma, spregledanega tihotapljenja ljudi in uvažanja volivcev za evropsko levico.« Prvo je podal Branko Grims, drugo pa pred nekaj tedni Janez Janša. Ko bodo v EPP glasovali o izključitvi Branka Grimsa, bodo predvsem povedali, kje in kako vidijo Janševo SDS.