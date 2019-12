Povej mi, s kom posluješ ...

Danes bo v Novem Sadu v Srbiji skupna seja vlad Slovenije in Srbije pod vodstvom Marjana Šarca in njegove srbske kolegice Ane Brnabić. Kakšen bo dnevni red, do včeraj zvečer nismo izvedeli.



Skoraj gotovo pa dobrih odnosov med državama ne bodo kalili z zoprnimi vprašanji o korupciji in organiziranem kriminalu. Zoprni pojavi iz srbske družbe nikoli niso nikamor odšli, jih je pa na vrh spet naplavila še vedno aktualna afera o spornih orožarskih poslih, za katere se vrh srbske oblasti težko spreneveda, da o njih ni vedel ničesar.



Spomnimo, afera Krušik, ki jo je v srbsko javnost z dokumenti prinesel žvižgač Aleksandar Obradović, razkriva, da je državni izdelovalec artilerijskih granat, min in raket po nenavadno nizki ceni svoje izdelke prodajal mimo srbskih zakonov in na škodo srbskih prodajalcev orožja v državni lasti tudi državam, ki jim ne bi smeli prodajati tega orožja. Med posredniki pri spornih poslih se je znašel tudi Branko Stefanović, ki je oče ministra za notranje zadeve Nebojše Stefanovića.



Medtem ko se režim predsednika Aleksandra Vučića (očitno zaman) pretvarja, da afera ne obstaja, so se o njej razpisali v zadnji številki vplivnega nemškega tednika Spiegel. Zapisali so, da sta korupcija in organizirani kriminal ob podpori z vrha v Srbiji običajna in da ta država, ki je kandidatka za članstvo v Evropski uniji, pomeni varnostno tveganje, ki ga ne bi smeli podcenjevati.



Nedvomno je Srbija pomembna partnerica Slovenije in obratno, Slovenija je pomembna zaveznica Srbije pri približevanju EU. Tako kot pri kateremkoli drugem partnerstvu je najmanj, kar za preživetje tega partnerstva lahko naredimo, da od partnerjev zahtevamo čisto igro, z vsemi kartami na mizi. Naš nacionalni interes je, da je celotna regija varna in da ljudem omogoča dostojno življenje in blaginjo s poštenim delom.



Družba, ki je korumpirana, kjer je komaj mogoče zaznati mejo med organiziranim kriminalom in oblastjo, ni varna. Zakaj bi torej okolju, iz katerega spodobni, izobraženi in mladi ljudje poskušajo na vsak način uiti, slovenska podjetja zaupala svoje težko prislužene milijone?



Veliko lahko damo drug drugemu, veliko se lahko tudi naučimo drugi od drugih, vendar si poskušajmo vzajemno pomagati, da bomo tako mi kot Srbi jutri živeli v bolj zdravih družbah. Blaginja bo tem prizadevanjem sledila, raje ima pošteno kot nepošteno okolje.