Zahteve evropskih kmetov, ki so spet protestirali na bruseljskih ulicah, so jasne: manj birokracije, manj zelenih zahtev, manj uvoza poceni hrane. Kmetje so po deležu prebivalstva in BDP, ki ga ustvarijo, razmeroma majhna, a glasna in s svojo vlogo v družbi politično vplivna skupina. Tako s svojimi zahtevami lahko hitreje dosežejo svoje cilje kot drugi.