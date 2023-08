Prava ocena bo šele sposobnost sanacije

Pri merjenju javnega mnenja, ki ga je inštitut Mediana za Delo opravil v tednu po najhujši naravni nesreči v novejši zgodovini Slovenije, izstopata dve številki. Prvič po parlamentarnih volitvah aprila lani je v Barometru SDS prehitela Gibanje Svoboda. Razlika med njima je sicer manj kot dve odstotni točki – SDS bi izbralo 23,6 odstotka vprašanih, Gibanje Svoboda pa 22 odstotkov –, a če pogledamo malenkost daljšo časovno premico, je opazno predvsem kopnenje podpore stranki z daleč največ poslanci v zgodovini državnega zbora. Decembra lani bi ji glas namenilo več kot 34 odstotkov vprašanih, SDS pa manj kot 19 odstotkov.

Po drugi strani pa so sodelujoči v raziskavi precej bolje kakor v preteklih mesecih ocenili delo vlade, deleža pozitivnih in negativnih ocen sta se izenačila. Še pred enim mesecem je bila med njima razlika 15 odstotnih točk na strani kritičnih pogledov. Sklepali bi lahko, da ti podatki odsevajo to, da se zdi velikemu delu javnosti odziv vladne ekipe na povodenj, ki je razdejala številne kraje in mnogim odnesla vse, kar so imeli, ustrezen.

Od ravnanja oblasti v prihodnjih tednih in mesecih bo odvisen trend v naslednjih anketah. Poleg groze, žalosti in obupa zaradi posledic divjanja narave so se v zadnjih desetih dneh pokazali tudi izjemna solidarnost, požrtvovalnost in dobronamernost več tisoč ljudi, ki so pomagali na vse mogoče načine.

Izjemno delo civilne zaščite, gasilcev, humanitarnih organizacij in še mnogih drugih prostovoljcev daje upanje in vliva optimizem. A sanacija domov, podjetij, kmetijskih površin bo dolga in naporna, kako spretna bo vlada pri tem in kako jo bo sposobna izvesti, pa je tisto, kar jo bo, zelo verjetno, dolgoročno definiralo.

Tega se zaveda tudi premier Robert Golob, ki pravi, da bodo zneski zelo visoki, hkrati pa bodo morali »biti pravični in najti način, da bi vsak dobil toliko, koliko je proporcionalno utrpel škode«. Kakšne ukrepe bo izvršilna oblast sprejela, kako jih bo izvajala, komu bo kaj namenila, kako hitro se bo odzivala na signale s terena, bodo vprašanja in dejanja, po katerih jo bo javnost ocenjevala. Pričakovanja in izzivi so veliki.