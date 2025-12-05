Prava stran prihodnosti

Ukrajina je tako za avtokratsko Kitajsko kot za demokratično Indijo zgolj eden od problemov današnjega sveta – nič večji od Kašmirja ali Tajvana.

Kitajska in Francija bi »morali potrditi multilateralizem in se postaviti na pravo stran zgodovine«, je kitajski voditelj Xi Jinping dejal francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, pri tem pa nekje v ozadju pustil vprašanje, postavljeno celotnemu svetu: katera stran zgodovine je prava v tem trenutku? V času, ko je Macron pil čaj s Xijem, je ruski predsednik Vladimir Putin letel proti New Delhiju, kjer ga je indijski premier Narendra Modi pričakal z dolgim seznamom predlogov za krepitev sodelovanja. O tem, kdo od njiju je na pravi strani zgodovine, skoraj ni smiselno razpravljati, pa vendar nas še kako zanima, kako Indija nasploh vidi sedanji svet in prihodnost, ki že klije iz njega? Velika razlika med našo in azijsko celino je, da bi Evropa lahko bila sila, če bi se še trdneje povezala, ...