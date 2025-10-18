Razbremenitev učencev in velika odgovornost učiteljev

V nadaljevanju preberite:

Ocenjevanje je verjetno ena najtežjih stvari, ki jih mora učitelj v razredu opraviti. Pravi učitelji že brez ocenjevanja natančno vedo, koliko otroci znajo, čeprav se jim pri ustnem odgovarjanju malo zalomi ali se pri računski nalogi v enem koraku zmotijo in je potem vse naprej narobe. Učitelji tudi ne ocenjujejo v vakuumu. Vidijo, kdo dela naloge, kdo naredi še kaj več, kdo sodeluje. Vsega tega ne smejo ocenjevati. Novi pravilnik, ki je začel veljati danes, jim bo dal več možnosti in bodo lahko ocenjevali tudi na druge načine.