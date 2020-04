Prazen stol za družinsko mizo

Stoletja je Kitajska dojemala svet kot barbarski ostanek človeštva na drugi strani svojega zidu in se šele pred kratkim začela doživljati kot del svetovne družine. Resda kot velikanski del. Doživljala se je kot članico družine, brez katere ni mogoče ne pripraviti ne pojesti kosila, kot vir energije, brez katerega bi se vse ustavilo.Pandemija ji je pokazala, koliko je odvisna od preostalega sveta, in Kitajci lahko zdaj upajo, da bo tudi ta svet v kratkem dojel, da prihaja luč na koncu predora čez Veliki kitajski zid. A to se morda ne bo zgodilo. Ko je Peking včeraj objavil podatek, da se bo v prvem četrtletju leta njen BDP ...