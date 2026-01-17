  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Komentarji

    Prazna performativnost psevdomoralnosti

    Dominantni moralni diskurz se avtomatično banalizira, v njem tudi ni možnosti za skepso, humor, ironično distanco in priznanje lastne nepopolnosti.
    Politika ni tečaj iz moralnosti, ampak pogajanje o interesih, rešitvah, vizijah in odgovornostih. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Peter Rak
    17. 1. 2026 | 09:36
    V nadaljevanju preberite:

    K dominaciji moraliziranja veliko prispevajo družbena omrežja. Moralna ogorčenost je vitalni del vsakega družbenokritičnega zapisa, saj avtorji s čustveno vehemenco že vnaprej lahko računajo na pozornost ter občutek pripadnosti krogu somišljenikov, kjer so vse bolj popularni prazni slogani, med danes zelo modnimi je nedvomno tisti o pozicioniranju na »pravi strani zgodovine«. Takšna psevdomoralnost je seveda pogosto zgolj performativna, saj je namenjena predvsem tako imenovanemu signaliziranju kreposti, kjer je v ozadju predvsem želja po samopromociji in dokazovanju navidezne apriorne plemenitosti.

