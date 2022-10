Pred ciljno črto

Do nedeljske ciljne črte v predsedniški tekmi je še šest dni. Že jutri pa se bo na 96 voliščih po vsej državi začelo tridnevno predčasno glasovanje za volitve predsednice oziroma predsednika republike. Kakšen bo rezultat prvega kroga glede na rezultate aktualnih anket ni mogoče napovedati.

Tekmuje sedem kandidatov, pred finišem so v ospredju trije. Anže Logar močno vodi, njegova podpora je stabilna, domače SDS-jevsko zaledje in sodelovanje v zadnji vladi Janeza Janše mu ob poudarjanju neodvisnosti svoje kandidature v merjenjih javnega mnenja nista škodila.

Za njim se pehata skoraj izenačena levosredinska kandidata Nataša Pirc Musar in Milan Brglez, ki mu podpora dveh koalicijskih strank očitno ne zagotavlja uvrstitve v verjetni drugi krog volitev. Prav tako ta ni več gotov za Pirc Musarjevo, ki ji je Brglezov vstop v predsedniško tekmo škodoval. V prihodnjih dneh bo med njima tako potekal odločilni boj na vse ali nič, preostali štirje kandidati pa bodo ostali v senci troboja na vrhu.

Pred sobotnim volilnim molkom bosta obe televiziji – nacionalna in največja komercialna – pripravili še sklepni soočenji, ki bosta morebiti olajšali odločitev vsem tistim, ni jih zanemarljivo malo, ki ne vedo, koga voliti. Morda bosta soočenji vplivali še na koga, da se bo volitev vendarle udeležil, čeprav je mogoče tudi nasprotno, torej da bo poplava soočenj delovala odbijajoče.

Mladi tokrat očitno ne bodo odločilni, kot so bili na referendumu o vodi. Največji delež še neodločenih je sicer prav med volivci do 24 let. V tej starostni skupini ima najvišjo podporo Pirc Musarjeva, saj bi jo volil skoraj vsak peti, medtem ko je Logar absolutni zmagovalec med starejšimi volivci.

Tretjeuvrščeni v anketah Brglez na podporo mladih skorajda ne more računati, največ pa je zajema v bazenu najstarejših volivcev. Zdi se, da je edini potencial, ki Brgleza lahko popelje v zadnji etapi pred ciljem do predsedniške palače, predvsem medijski potencial predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, ki lahko s svojim angažmajem v prihodnjih dneh odločilno vpliva na nedeljski razplet dogodkov.