Pred prazničnim dnevom trdoživosti

Jezik vpliva na razmišljanje, pravijo in na različne načine dokazujejo kognitivni psihologi, jezikoslovci, nevroznanstveniki in še marsikdo drug. Jutrišnji praznik in dela prost dan, dan reformacije, kot nekakšen poosamosvojitveni zamah od leta 1992 praznujemo v spomin in opomin na pomen slovenskega jezika.