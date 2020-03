Predsodki na poti do enakih možnosti

Da bi dosegli enakost, ni treba nikomur nič vzeti. Enakosti ni mogoče izčrpati in je je za vsakogar dovolj. Želimo zagotoviti, da bodo ženske lahko uresničile ves svoj potencial, ne da bi morale premagovati dodatne ovire, da bi dosegle to, kar je za moške samoumevno.« S temi besedami je evropska komisarka za enakost Helena Dalli pospremila predstavitev strategije evropske komisije za enakost žensk in moških v Evropi.



Čeprav se stara celina lahko pohvali kot regija, kjer je, po večini kazalnikov, položaj žensk, globalno gledano, na najvišji ravni, spolni stereotipi še niso izkoreninjeni, prav tako tudi ne nasilje zaradi spola. Na univerzah v EU diplomira več žensk, a povprečno zaslužijo 16 odstotkov manj kot moški in se srečujejo s številnimi ovirami pri iskanju zaposlitve. V največjih evropskih podjetjih je samo osem odstotkov izvršnih direktoric. Kar tretjina žensk v Uniji je doživela fizično in/ali spolno nasilje, celo 55 odstotkov pa spolno nadlegovanje. Evropska komisija, ki jo vodi Ursula von der Leyen, si bo prizadevala za sprejetje predloga o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih družb in spodbujala njihovo udeležbo v politiki.



Skoraj hkrati, ko je komisija napovedala strategijo, je svojo raziskavo objavil program ZN za razvoj (UNDP). Na temelju podatkov iz 75 držav, v katerih živi več kot 80 odstotkov svetovnega prebivalstva, so merili, kako družbena prepričanja otežujejo enakost med spoloma v politiki, na trgu dela, v izobraževanju. Kljub desetletjem napredka, je analiza pokazala, da ima skoraj devet desetin zemljanov najmanj en predsodek do žensk. Približno polovica moških in žensk, na primer, meni, da so moški boljši politični voditelji, več kot 40 odstotkov jih ocenjuje, da so moški boljši menedžerji in da imajo v primeru pomanjkanje služb več pravic, da zasedejo delovno mesto. Kar 28 odstotkom se zdi upravičeno, da mož udari svojo ženo. Skrb vzbuja predvsem to, da so se predsodki od zadnjega merjenja celo okrepili.



Čeprav se komu zdijo ženske kvote in podobni ukrepi diskriminatorni ali celo žaljivi, vse te statistike samo potrjujejo, da do družbe enakosti brez njih ne bomo prišli.