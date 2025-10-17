Prejšnja vlada razdeljevala bone, sedanja ji bo očitno v tem pristopu sledila

V nadaljevanju preberite:

Sprejemanje odločitev, s katerimi poskuša politika pihati na dušo volivcev v predvolilnem času, ni nič posebnega. Župani na veliko gradijo ceste, otroška igrišča in druge konkretne pridobitve, ki jih lahko razkazujejo občanom. Podobno je na državni ravni, kjer pa pridobitve na Primorskem, na primer, ne ganejo Prekmurcev in enako velja obratno. Državna politika se tako v zadnjih letih očitno raje zateka k strategiji neposrednega razdeljevanja finančnih koristi. Prejšnja vlada je razdeljevala turistične bone in izplačevala različne dodatke. Sedanja ji bo, kot vse kaže, v tem pristopu sledila.