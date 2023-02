V nadaljevanju preberite:

Maldito país je dežela, ki jo je tako imenoval Augusto César Sandino, v tridesetih letih prejšnjega stoletja legendarni, že kar mitološki voditelj odpora proti družini samodržcev, ki so se pisali Somoza. Vladali so čudovito lepi Nikaragvi, ki jo opisujejo ter opevajo pesmi in romani. Tudi Sandina opevajo pesniki in glasbeniki, posebno lepa je popevka o poštarici, ki je bila njegova ljubica. Maldito país pomeni Prekleta dežela. Že Sandino je pisal, da jo zaznamuje eno samo prekletstvo.

Tragično je o Nikaragvi kot o prekleti deželi pisati tudi več kot štiri desetletja po vojni, ki je terjala na deset tisoče žrtev. Pol Latinske Amerike je v zmagi sandinistov konec sedemdesetih let videlo že skoraj luč na koncu predora. Bila so leta bananskih republik, skoraj vsem vladam tistega časa so v Srednji Ameriki poveljevali direktorji ameriške družbe United fruit.