Preseganje formalističnega značaja praznikov

Spominske obletnice so nedvomno pomembni gradniki slovenske državnosti, vendar se zdi, da postajajo vse bolj formalnost. Vzrokov je veliko, od sorazmerno kratke tradicije državnosti ter (pre)pogostega enačenja nacionalnih sentimentov in nacionalizma do prav tako (pre)pogostega ideološkega forsiranja takšnih ali drugačnih dogodkov, ne gre spregledati niti vse bolj popularne teze o preživelosti nacionalnih držav.