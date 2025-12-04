Poklon umetnosti od zibelke do groba

V nadaljevanju preberite:

Lok osrednje državne nagrade na področju kulture je posrečen – imena dobitnikov izvemo na Prešernov rojstni dan, podelimo jih na predvečer kulturnega praznika, ki ga slavimo ob njegovi smrti 8. februarja. Prvotno smo ga praznovali ob rojstnem dnevu, potem pa je bil leta 1945 prestavljen, ker je bilo po koncu druge svetovne vojne slavje menda mogoče šele februarja. Tako ali drugače, gre za nagrado z bogato tradicijo, ki se vsako leto pokloni osmim umetnikom, dvema prejemnikoma glavne nagrade in šestim dobitnikom nagrade Prešernovega sklada.