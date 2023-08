Pretekle napake naj bodo naši učitelji

Vlada se je po katastrofalni naravni nesreči, ki je prizadela velik del domovine, odločila ustanoviti poseben sklad za dolgoročno obnovo. V ta SOS-sklad se bodo stekala sredstva iz različnih virov, podrobnosti njegovega upravljanja in tudi porabnikov še niso znane, finančni minister Klemen Boštjančič pa ob njegovi ustanovitvi poudarja prizadevanje za zagotovitev preglednosti tako na strani prilivov kot tudi porabe sredstev.

Pri sanaciji bi, glede na izkušnje, veljalo storiti vse, da bi se izognili napakam in predvsem dosegli čim večjo učinkovitost porabljenega denarja.

Zakaj opozarjamo na to? Zato, ker je revizija računskega sodišča o učinkovitosti porabe sredstev za zaščito pred poplavami od leta 2007 do 2020 pokazala, da smo pri tem odpovedali. Gre za obdobje več vlad – vodili so jih Borut Pahor, Janez Janša, Alenka Bratušek, Miro Cerar in Marjan Šarec. Računsko sodišče je preverjalo, kako so porabili sredstva, in pregledalo, ali je priprava projektov na področju zmanjševanja poplavne ogroženosti z evropskimi sredstvi potekala učinkovito. Ugotovilo je, da sredstva za zmanjšanje škodljivega delovanja voda v obliki poplav niso bila uporabljena učinkovito.

Presodilo je tudi učinkovitost sistema zagotavljanja pomoči ob naravnih nesrečah, potem ko se je Slovenija prvič srečala s posledicami podnebnih sprememb oziroma neurij z večjo škodo. Revidiralo je ukrepe vlade, delovanje humanitarnih organizacij in občine, ki so utrpele največjo škodo. Ugotovitve nakazujejo, da so bili iz različnih razlogov oškodovanci obravnavani neenakopravno.

Ker so napake iz preteklosti lahko naši najboljši učitelji, imamo zdaj priložnost, da se jim izognemo. Pri tem bo poskušalo pomagati tudi računsko sodišče, ki se na tak način doslej še ni angažiralo – dogovorjeno je namreč, da bo občinam poskušalo pomagati, da bi obnovo izvedle čim bolj učinkovito.

Pri milijardnih zneskih sanacije bo veliko priložnosti za napake – naključne ali namerne –, prav tako bo veliko težav na poti vračanja v normalo. A zdaj ni čas za improvizacije, kaotičnost ali črnogledost, pač pa za treznost in organiziranost. In tudi čas za poštenost.