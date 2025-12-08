Previdnost Zelenskega je upravičena

Administracija Donalda Trumpa je po več krogih intenzivnih mirovnih pogajanj očitno prepričana, da ima v rokah načrt, ki bi lahko privedel do konca vojne v Ukrajini. Težava je le, če sklepamo po besedah predsednika Trumpa, da ga politično vodstvo napadene države noče sprejeti. »Verjamem, da je Rusiji všeč. Nisem pa prepričan, da je všeč tudi [ukrajinskemu predsedniku Volodimirju] Zelenskemu. Njegovi ljudje so nad načrtom navdušeni, on pa ga ni prebral,« se je republikanec konec tedna pritoževal nad vojnim voditeljem.

Trumpove pasivno-agresivne trditve, očitno namenjene netenju razdora v ukrajinskih vrstah, niso novost v njegovih interakcijah z Zelenskim oziroma oblastmi v Kijevu. A to še ne pomeni, da jih je mogoče jemati zlahka. Trumpov interes jasno popušča, vse več je indicev, da si želi skoraj štiri leta trajajočo vojno končati po hitrem postopku, Ukrajini pa vsiliti mir, v katerem se bo država iz dneva v dan spraševala, kaj bodo storile njene zahodne zaveznice, če jo Rusija spet napade.