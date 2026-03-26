Prezapleteno, tega se ne da izpeljati

Imamo kup težav – s cenami pogonskih goriv, številom smrti v prometu, konflikti med pešci, kolesarji in predvsem tistimi, ki divjajo s skiroji, z debelostjo, slabšimi rezultati učencev in še marsičim. Večina rešitev za te težave bi v pravi demokraciji morala v mestih priti od občanov, lokalne oblasti pa bi jih morale podpreti. Kakšne napake naredijo pri tem in kako jih lahko odpravijo, razpravlja dva tisoč ljudi iz 49 držav v Ljubljani.

Že dolga leta zanesenjaki pozivajo, da je treba zmanjšati osebni avtomobilski promet, kar bi pomenilo tako varnejše ulice in več prostora za druženje z ljudmi kot tudi manj emisij in več gibanja. Nazadnje je ta razmislek opravila Nizozemska med naftno krizo v 70. letih preteklega stoletja in ob urejenem javnem prevozu postala kolesarska država. Pri nas bi skoraj vse stranke širile ceste, za boljšo pretočnost.