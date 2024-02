Prezir in pohlevnost

V nadaljevanju preberite:

Italijanski politiki na Kvirinalu in Bazovici vsako leto povedo, da imajo zemljo onkraj Jadrana še vedno za svojo. To sodi v njihovo notranjo politiko, ne samo v odnos do nas in Hrvatov. Prezir z občutkom večvrednosti sodi k zgodovini odnosov do Slovanov na tem prostoru.

Bolj kot njihov prezir pa skrb vzbuja pohlevnost naših politikov. V dvajsetih letih se jih je že veliko zamenjalo, vse barve so že bile na vrsti, pa nihče noče glasno povedati rimskim sogovornikom, naj nas nehajo trepljati po rami, kadar se delajo prijazne.