Preživetje schengenske Evrope

Prava vrednost številnih samoumevnih stvari se pokaže, ko čez noč izginejo ali niso več dosegljive. Evropa brez nadzora meja je bila dolga desetletja po vojni le velika želja. S schengenskim območjem, v katerega so pozneje vstopile še nekoč socialistične članice, so se sanje uresničile. Potovanja po Evropi brez nadzora na meji so postala realnost in sčasoma del vsakdana. So ena najoprijemljivejših koristi evropske integracije.Pandemija koronavirusa je v nekaj tednih vse postavila na glavo. Evropejci so morali ostati doma, potovanja v tujino so bila prepovedana, meje so bile, razen za redke izjeme, zaprte. Prvi odziv je ...