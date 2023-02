Pričakovanja turistov bodo visoka

»Že več mesecev čakamo na papirje za zaposlitev dveh čistilk iz tujine,« tarna portoroški hotelir. Dogaja se, da tujci zaradi dolgotrajnih postopkov obupajo in si poiščejo delo drugje. Na Hrvaškem je dovoljenje za tujega delavca mogoče pridobiti v mesecu dni ali še prej, enostavnejše postopke poznajo tudi v drugih državah okoli nas.

Hotelirji in gostinci se predvsem po obdobju pandemije, ko so turistično panogo zaradi zaprtja in negotovosti zapustili mnogi kadri, srečujejo s pomanjkanjem osebja. Čeprav je Slovenija sklenila posebne sporazume za lažje zaposlovanje delavcev s Srbijo ter Bosno in Hercegovino, v podjetjih že več let opozarjajo, da so postopki predolgi. Med drugim zaman predlagajo združitev postopkov na zavodu za zaposlovanje in upravni enoti. Turistične družbe se tudi neuspešno zavzemajo za sezonske vizume – namesto zdajšnjih enoletnih – po zgledu kmetijstva.

Hkrati pa je kadrovska stiska širša težava, saj ljudi za delo v turizmu primanjkuje že na celotnem območju nekdanje Jugoslavije. A zaposlovanje tujcev iz bolj oddaljenih držav je problematično predvsem zaradi njihovega (ne)znanja jezika, kar zagotovo vpliva na kakovost storitve. Toda dejstvo je, da domačega kadra primanjkuje, zato je to nuja, pa čeprav se bodo občasno dogajale kakšne nerodnosti ali komunikacijski šumi.

V turističnih podjetjih sicer zatrjujejo, da so plače zaposlenim poskočile glede na pretekla leta, vendar v sindikalnih vrstah opozarjajo, da so še vedno daleč pod povprečjem v gospodarstvu. Ostro so se odzvali tudi na nedavno odločitev slovenskega turističnega velikana Save Turizma o prezaposlitvi sobaric na zunanjo družbo, kar bi družbi, ki jo lastniško obvladuje država, omogočilo prihranke, delavkam pa v prihodnje prineslo predvidoma slabše delovne razmere.

Obeti za letošnjo turistično sezono, ki je po treh letih ne ogroža več vpliv pandemije, so tudi brez državnih bonov dobri. Rast stroškov, tudi hrane in energentov, že zdaj vpliva na višje cene, a to, kot kaže, povpraševanja ne ustavlja. Pričakovanja gostov bodo zato letos še posebej visoka. Kakovostno ponudbo pa lahko zagotovi le dober kader, za katerega bo tudi treba znati poskrbeti.