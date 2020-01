Prihaja leto streznitve?

Proračun je imel v prvih enajstih mesecih lani 300 milijonov evrov presežka. Če to dejstvo iztrgamo iz konteksta, bi lahko rekli, da je bilo leto 2019 uspešno. Sam mislim, da je treba pogledati širšo sliko, v bistvu je bilo to leto zgrešenih priložnosti, kar je na dogodku Pogledi 2020 opozoril tudi dr. Dušan Mramor.Vlada Marjana Šarca je zgolj delila in ustvarjala vtis popolne blaginje, denarja je rekordno veliko. V proračun dere reka denarja, vlada ga razdeli – težav z refinanciranjem državnega dolga ni – in števec se bo vrtel, dokler se ne pojavi motnja. Recimo, da bi usahnili prihodki iz DDV. To se lahko zgodi letos. Kaj potem?Nekaj bo treba narediti, logično je, da bo treba zmanjšati izdatke. Pa imamo vlado, ki je to sposobna izvesti? Sam bi rekel, da ne, saj se ne spomnim pet dolgoročno koristnih sistemskih stvari, ki jih je vlada naredila v minulem letu. To je opazil celo predsednik Borut Pahor – njegova vlada je bila ena bolj neoperativnih – in vladi ponudil pomoč, če bi se odločila za katero od reform (sprememb).Prav šibka in brezkrvna vlada (če temu, kar imamo, lahko rečemo vlada) je največja potencialna nevarnost za razvoj in blaginjo Slovenije. V parlamentu je na nekaterih glasovanjih treba pokazati moč oziroma zobe. Zadnjič se je to zgodilo ob imenovanju Angelike Mlinar za kohezijsko ministrico. Marjan Šarec je zmogel zbrati zgolj navadno večino 44 glasov. Po izkušnjah iz preteklosti lahko ocenimo, da se bo v parlamentu dogajalo marsikaj. Lahko doživimo še kakšen politični prestop, lahko pride do razkroja katere od političnih strank, nekatere vladne so pač klinično mrtve.Bo vse to povod, da dobimo novo vladno večino? Bodo potrebne nove volitve? Sam ocenjujem, da za prvo možnost ni velike verjetnosti. Spomin, kaj se je zgodilo po tem, ko je vlado sestavil Andrej Bajuk, je še vedno svež. Torej preostanejo predčasne volitve? Da, to je verjetnejši scenarij, je pa za volitve nekoliko prezgodaj. Večini volivcev gre dobro, dobivajo drobtine, od trojnih volitev so še vedno nekoliko utrujeni, prav tako se stranke ukvarjajo same s seboj. Najverjetneje je, da bomo letos gledali politično mučenje z občasnim razkazovanjem mišic.