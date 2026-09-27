Prihodnost je zelena in električna

Če bo Nemčija upočasnila zeleni prehod, bi to lahko stroške slednjega srednjeročno močno povečalo. Tudi zato, ker bi odvisnost od uvoza energentov, dodatno zviševalo stroške energije. Na inštitutu za solarne energetske sisteme Frauenhofer so na primer izračunali, da bi bila borzna cena električne energije samo aprila letos za 76 odstotkov višja, če Nemčija ne bi že več kot polovice vseh potreb po električni energiji zagotavljala iz obnovljivih virov energije. Zeleni prehod je še posebej pospešila prejšnja nemška vlada, ko je investicije kar potrojila. Ni še jasno, ali bo v tem tempu nadaljevala tudi Merzeva vlada.