Prihodnost vseh, vse pogosteje tudi sedanjost

Očitno je, da se sodobna družba z odporom spoprijema z izzivi prihodnosti, tudi če ti posameznike in njihove bližnje neposredno zadevajo. To opazimo pri skrbi za zdravje, pri odzivanju na podnebne spremembe in seveda pri našem odnosu do starosti. V tej luči je pomembna včerajšnja napoved ministrice za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič, da bo po nujnem postopku vložila interventni zakon s popravki zakona o dolgotrajni oskrbi. Ta naj bi začel delovati pred prvim oktobrom. Če je govor o starosti, velja poudariti, da obstaja veliko predsodkov, ki jih, zanimivo, starejši težje zaznajo kakor zunanji opazovalci. Med njimi najdemo prepričanje, da so šibki in krhki, da so v primerjavi z mladimi nekonkurenčni, da niso sposobni sprejemati odločitev in gospodariti s svojo lastnino. ...