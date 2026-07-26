Priklon Tadeju Pogačarju, največjemu vseh časov

Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Induráin in Tadej Pogačar. To je seznam petkratnih zmagovalcev, največjih legend dirke po Franciji. Doslej so se nanj smele vpisati le zahodnoevropske države z največjo kolesarsko tradicijo, zdaj je med njimi tudi Slovenija. Pri nas se je prav tako vrtelo pedale že v 19. stoletju, zavedni Slovenci so to v času nemško govorečih vladarjev počeli v Klubu slovenskih biciklistov Ljubljana 1887, ki mu je kot prvi predsedoval Ivan Tavčar. Tudi prvi slovenski nastop na Touru je star 90 let, Franc Abulnar je leta 1936 vztrajal do devete etape. Vendar smo do prvega povojnega nastopa in dokončane dirke po Franciji morali počakati do leta 1986, ko se je v neznano podal Primož Čerin. Takšne množice sta mobilizirali in poenotili predvsem nogometna ...