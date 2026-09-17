Umetni inteligenci mirno dopuščamo, da se plazi v vse pore našega življenja

Na glavo smo si (menda) nakopali novo stvar, ki nas lahko pokonča. V zadnjih dneh poslušamo bolj ali manj terminatorske scenarije o umetni inteligenci (UI) kot superorožju, primerljivim z jedrskim orožjem, kot uničevalnem piratu interneta, ki pomeni naš konec. O UI številni pravijo, da je prebojna tehnologija, ki nam lahko prinese tudi veliko dobrega, vendar pa – tako kot pri vsaki stvari – bi se bilo treba razvoja in sprememb lotiti preudarno. A kot je v naši maniri, se je peščica lotila tega s pehanjem za kar se da veliko zaslužka. Da je UI lahko skrb vzbujajoča tehnologija, sicer poslušamo že, odkar se je pojavil chatgpt konec leta 2022. Možgani generativne UI so se od takrat precej razvili in rešujejo tudi najtrše matematične orehe. Postali so tako napredni, da celo njihovi ...